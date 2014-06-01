Осужденной в Беларуси россиянке Сапеге отказали в помиловании

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Осужденной в Беларуси россиянке Софье"Комиссия (по вопросам помилования при президенте Беларуси) рассмотрела прошение и отказала", — сказал ее отчим Сергей Дудич.По его словам, Сапега получила ответ от комиссии 2 января. Адвокат семьи - Антон Гашинский - уже подтвердил отказ в помиловании."Будем просить перевести ее в Россию для отбытия наказания", - добавил юрист.Дудич и Гашинский отметили, что им ничего не известно об аргументации отказа.Отчим Сапеги пояснил, что пока не обсуждал с ней перевод в РФ для отбытия наказания, так как семья надеялась на положительное решение по прошению. С момента начала отбытия наказания у семьи было лишь 1 краткосрочное свидание с осужденной.Напомним, Софью Сапегу задержали в Беларуси в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Они была на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании.Изначально задержанных поместили в СИЗО, но потом перевели под домашний арест.