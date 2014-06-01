Лукашенко подписал указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты

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Александрсегодня, 9 января,№3 "О мерах по обеспечению".Департаменту государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты предоставлено право на выдачу нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате зарплаты. При этом оно будет выдаваться без назначения проверки при условии подтверждения фактов нарушений.Такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа.Помимо этого, документом предусмотрено освобождение от ответственности в случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок.