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      • Лукашенко подписал указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:54
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко подписал сегодня, 9 января, указ №3 "О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы".

      Департаменту государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты предоставлено право на выдачу нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате зарплаты. При этом оно будет выдаваться без назначения проверки при условии подтверждения фактов нарушений.

      Такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа.

      Помимо этого, документом предусмотрено освобождение от ответственности в случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок.
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