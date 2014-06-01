В связи с осложнением погодных условий в Минске введен план "Погода".

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В связи сКак пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, при управлении транспортным средством водителям советуют держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Не выполнять без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить лучше плавно и заранее, так как резкое движение руля может мгновенно развернуть машину поперек дороги. Обязательно нужно пристегиваться ремнем безопасности.Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Смотреть по сторонам, не делать резких движений, быть предсказуемыми. В условиях недостаточной видимости необходимо быть заметным на дороге, поэтому на одежде стоит иметь светоотражающие элементы.В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части.Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо звонить по номеру 102.