Пентагон не видит у Беларуси намерений вступить в конфликт на Украине

В Пентагоне не видят у Беларуси намерений вступить в военный конфликт на Украине. Такое заявление сегодня, 9 января, сделал высокопоставленный представитель Минобороны США, когда комментировал предстоящие совместные летно-тактические учения Москвы и Минска.
"Мы знаем, что РФ и Беларусь собираются провести совместные учения. Мы не видим признаков того, что Минск собирается вступить в конфликт", - сказал он.
Напомним, пресс-центр Минобороны республики заявил, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил двух стран. Для этого, как отметили в ведомстве, в воскресенье, 8 января, в Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил РФ.