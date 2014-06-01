Пентагон не видит у Беларуси намерений вступить в конфликт на Украине

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вступить в. Такое заявление сегодня, 9 января, сделал высокопоставленный представитель Минобороны США, когда комментировал предстоящие совместные летно-тактические учения Москвы и Минска."Мы знаем, что РФ и Беларусь собираются провести совместные учения. Мы не видим признаков того, что Минск собирается вступить в конфликт", - сказал он.Напомним, пресс-центр Минобороны республики заявил, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил двух стран. Для этого, как отметили в ведомстве, в воскресенье, 8 января, в Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил РФ.