Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья

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Александри пообещал жить дальше."Когда-то старец отец Николай (отец Николай Гурьянов) на острове Залит, очень почитаемый старец, когда Вас избрали президентом сказал: пока Лукашенко будет в Беларуси, все будет хорошо", - рассказал главе государства духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "СБ. Беларусь сегодня"."То есть, умирать мне пока нельзя?", - пошутив, спросил белорусский лидер."Никак!" - воскликнули отец Андрей и митрополит Минский и Заславский Вениамин."А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!", - заключил Президент.Напомним, в субботу, 7 января, Александр Лукашенко посетил храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря, где по рождественской традиции зажег свечу.