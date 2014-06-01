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      • Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:35
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко развенчал фейки о своих "болезнях" и пообещал жить дальше.

      "Когда-то старец отец Николай (отец Николай Гурьянов) на острове Залит, очень почитаемый старец, когда Вас избрали президентом сказал: пока Лукашенко будет в Беларуси, все будет хорошо", - рассказал главе государства духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "СБ. Беларусь сегодня".

      "То есть, умирать мне пока нельзя?", - пошутив, спросил белорусский лидер.

      "Никак!" - воскликнули отец Андрей и митрополит Минский и Заславский Вениамин.

      "А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!", - заключил Президент.

      Напомним, в субботу, 7 января, Александр Лукашенко посетил храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря, где по рождественской традиции зажег свечу.
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