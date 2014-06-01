Россия и Беларусь проведут совместные летно-тактические учения

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Министерство обороныанонсировало"С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларусь и РФ, входящими в состав авиационного компонента Региональной группировки войск (сил). Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси", - пояснили в оборонном ведомстве респубики.Отметим, сегодня, 8 января, в Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил войск РФ.Ранее в Минске отмечали, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих Региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.