Лукашенко: я буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии

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Александрзаверил, что как главнокомандующий и глава государства будетПрезидент поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира."Хочу вас заверить, что я лично как главнокомандующий, глава государства буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому - мир", - сказал белорусский лидер во время посещения рождественского богослужения в храме на территории Свято-Елисаветинского монастыря.