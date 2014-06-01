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      • Лукашенко: я буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:37
      (голосов: 1)
      Александр Лукашенко заверил, что как главнокомандующий и глава государства будет делать все, чтобы Беларусь жила в мире и согласии.

      Президент поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира.

      "Хочу вас заверить, что я лично как главнокомандующий, глава государства буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому - мир", - сказал белорусский лидер во время посещения рождественского богослужения в храме на территории Свято-Елисаветинского монастыря.
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