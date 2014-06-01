ГПК: заборы на границе с ЕС привели к росту числа контрабандистов и адаптации миграционных маршрутов

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Европейские. Об этом заявили сегодня в Государственном пограничном комитете республики."По официальным данным сопредельных стран, число беженцев, которых задержали на литовской границе в течение 2022 года, не изменилось (цифра осталась на уровне 2021 года, несмотря на заграждение). Латвийская сторона сообщает, что наблюдается увеличение фактов задержания беженцев на 40% (заграждение "помогло" увеличить количество пересечений).На границе с Польшей число выявленных беженцев снизилось на 60%. При этом на польско-литовской границе количество задержанных иностранцев возросло в 2 раза, утроилось число так называемых перевозчиков беженцев.Таким образом, заборы способствуют тому, что миграционные маршруты адаптируются, а число лиц, занимающихся контрабандой людей в государствах транзита, растет.Заграждения установлены на всех направлениях, но отрицательная динамика по непонятной причине лишь на польской границе, что вызывает сомнения в правдивости польских данных", - отметили в ведомстве.