Лукашенко: мы поддерживаем наших российских братьев, но не забываем и об украинцах

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Белорусы, но. Такое заявление сегодня, 7 января, Александрсделал во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.По его словам, недавно это монастырь собирал помощь для российских военных на фронте, за что попал под критику "проплаченных беглых"."Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, открыто говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Примерно 10 000, сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в Беларуси. Нужно протягивать руку помощи каждому, кто в ней нуждается", - добавил глава государства.