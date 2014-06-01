Лукашенко: мы поддерживаем наших российских братьев, но не забываем и об украинцах

Белорусы поддерживают своих российских братьев, но не забывают и об украинцах. Такое заявление сегодня, 7 января, Александр Лукашенко сделал во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.
По его словам, недавно это монастырь собирал помощь для российских военных на фронте, за что попал под критику "проплаченных беглых".
"Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, открыто говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Примерно 10 000, сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в Беларуси. Нужно протягивать руку помощи каждому, кто в ней нуждается", - добавил глава государства.