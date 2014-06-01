Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского монастыря

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Александрв минском храме во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского - Президента встретил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.Глава государства поздравил с праздником Рождества православных прихожан, собравшихся в храме, и людей других конфессий."Это действительно светлый праздник. И православие - только повод для всех мирян, для всех граждан Беларуси православного, католического (вероисповедания), мусульман - для всего мира повод отметить этот светлый праздник. Но для нас, православных людей, этот день и праздник особый. Поэтому от всего сердца хочу поздравить вас с этим праздником и пожелать главного - здоровья. Я желаю вам Божьего благословения и крепкого-крепкого здоровья. Особо хочу поздравить родителей - чтобы дети приносили радость, были гордостью для семьи и страны. Как я уже говорил, если ребенок улыбается, значит, наше общество здорово", - отметил белорусский лидер.Он поблагодарил священнослужителей страны, которые делают духовную и воспитательную работу, особенно важную после 2020 года, когда "наши люди многое осознали, и в нынешнее непростое время, когда по периметру нашей Беларуси, мирной и спокойной, так неспокойно"."Наши священнослужители, делая большую работу, воспитывают истинных патриотов своего Отечества", - добавил Лукашенко.