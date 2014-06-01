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      • Брестчанин перевел лжеброкерам 34 000 рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:57
      (голосов: 1)
      В Бресте 45-летний мужчина перевел лжеброкерам 34 000 рублей.

      Как рассказали в УВД облисполкома, в интернете мужчина наткнулся на заманчивое предложение о заработке денег. Он перешел по ссылке и указал информацию о себе.

      После этого с ним связался финансовый менеджер псевдоорганизации и предложил пополнить счет на 100 долларов для последующего накопления капитала. После перевода валюты в личном кабинете начал показываться его доход от вложений.

      Через некоторое время с брестчанином вновь связались, предложив увеличить сумму вложений для большего заработка. Для этого мужчина оформил кредиты в 3 банках.

      После пополнения счета взятыми в кредит деньгами мужчина попытался вывести свой доход. Но все попытки оказались тщетными. Сайт организации выдавал ошибку. В последующем сотрудники псевдоорганизации перестали выходить на связь с брестчанином.

      Пострадавший сообщил об этом в милицию. По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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