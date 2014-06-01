Брестчанин перевел лжеброкерам 34 000 рублей

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В Бресте 45-летний мужчинаКак рассказали в УВД облисполкома, в интернете мужчина наткнулся на заманчивое предложение о заработке денег. Он перешел по ссылке и указал информацию о себе.После этого с ним связался финансовый менеджер псевдоорганизации и предложил пополнить счет на 100 долларов для последующего накопления капитала. После перевода валюты в личном кабинете начал показываться его доход от вложений.Через некоторое время с брестчанином вновь связались, предложив увеличить сумму вложений для большего заработка. Для этого мужчина оформил кредиты в 3 банках.После пополнения счета взятыми в кредит деньгами мужчина попытался вывести свой доход. Но все попытки оказались тщетными. Сайт организации выдавал ошибку. В последующем сотрудники псевдоорганизации перестали выходить на связь с брестчанином.Пострадавший сообщил об этом в милицию. По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.