Совбез Беларуси отметил оборонительные цели совместных войск

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Белорусско-российскаяимеети рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства двух стран. Такое заявление сегодня, 6 января, сделал госсекретарьБеларуси."Решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси было принято еще в прошлом году президентами Беларусь и РФ. Группировка успешно развернулась, организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими РФ, так и с военнослужащими Республики Беларусь... Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства.На западных границах наращивается военная активность, число учений, постоянно фиксируются полеты разведывательной авиации. Совсем не миролюбивая политика исходит от (западных) соседей, поэтому и было принято решение о развертываниии региональной группировки войск.Исходя из сложной военно-политической обстановки и растущей военной активности блока НАТО на территории сопредельных с Беларусью государств, Президент держит на личном контроле вопросы боевой готовности вооруженных сил, ход и качество занятий по проведению боевой подготовки.Ему систематически докладывают по этим вопросам, и сегодня глава государства лично проинспектировал и посмотрел, как организованы занятия по боевой подготовке на территории одного из полигонов. Он проверил качество подготовки одной из воинских частей белорусских вооруженных сил и здесь же посетил одну из частей РФ, которая входит в состав региональной группировки войск. Он проверил, как проходит слаживание с белорусскими частями на территории республики", - сказал Александр Вольфович.