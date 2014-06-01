Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместных войск

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Сегодня, 6 января, Александр230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, где в том числесоставляющаяПрезидент заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск.Представитель российских вооруженных сил заявил белорусскому лидеру, что "соединения РФ вместе с подразделениями вооруженных сил Республики на полигонах Беларуси провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил". По его словам, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.Военнослужащий добавил, что российские подразделения готовы к выполнению задач по предназначению, и поблагодарил белорусскую сторону за помощь в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава.Напомним, 10 октябпя 2022 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Беларуси добавили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в республике запланирована в размере почти 9 000.