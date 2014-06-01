В КГБ Беларуси заявили о проведении антитеррористических учений.

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заявили о"С 5 января 2023 года Комитетом государственной безопасности на территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники", - пояснили в ведомстве.В мероприятиях принимают участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных Сил, МЧС и других государственных органов республики.