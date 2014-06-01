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      • В КГБ Беларуси заявили о проведении антитеррористических учений

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:19
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      В КГБ Беларуси заявили о проведении антитеррористических учений.

      "С 5 января 2023 года Комитетом государственной безопасности на территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники", - пояснили в ведомстве.

      В мероприятиях принимают участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных Сил, МЧС и других государственных органов республики.
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