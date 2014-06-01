В Беларусь прибыл эшелон российской военной техники

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Продолжается наращивание Региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства в Беларуси. Об этом сегодня, 6 января, заявили в Министерства обороны республики."Сегодня в Республику, входящей в состав РГВ", - добавили в ведомстве.Напомним, Москва и Минск начали развертывать региональную группировку войск в октябре прошлого года. Причиной этого Александр Лукашенко назвал обострение ситуации на западных границах Союзного государства.Как уточнили в белорусском Минобороны, численность российских военнослужащих составит чуть менее 9 000 человек.