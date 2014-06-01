В Ивановском районе 12 коров погибли от удара током, с виновных взыскали 12 600 рублей

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В Ивановском районе, с виновных взыскали 12 600 рублей - прокуратура выявила факт падежа крупного рогатого скота во время проверки ОАО.23 ноября 2021 года на молочно-товарной ферме погибло 12 животных. Объект, на котором содержался скот, функционировал без надлежащего ввода в эксплуатацию. Его реконструкция 2 раза проводилась без проектной документации и допуска электроустановок к использованию. Как итог - поголовье было поражено электрическим током.Ущерб от гибели животных достиг 12 600 рублей. Виновными в случившемся оказались директор, главный инженер и инженер-энергетик предприятия. Они не возместили ущерб в добровольном порядке - сумму по иску прокурора Ивановского района взыскал суд.Решение уже вступило в законную силу.