Пенсионер из Барановичей отдал курьеру телефонных мошенников 2 400 долларов и 1 600 евро.

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из Барановичей78-летнему мужчине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его дочь попала в ДТП. Потом трубку взяла женщина. Плачущим голосом она рассказала, что якобы стала виновницей аварии, в которой пострадал человек. По ее словам, пострадавшему на лечение нужна крупная сумма денег, если ее не раздобыть, будет возбуждено уголовное дело. Мужчина поверил звонившей и передал пришедшему за деньгами курьеру указанную сумму.После этого пенсионер перезвонил дочери на мобильный телефон, чтобы расспросить об инциденте. С удивлением он узнал, что никакого ДТП не было. Только тогда мужчина понял, что попал на уловку мошенников, и обратился в милицию.Правоохранители оперативно установили личность курьера и задержали его в Минске. Им оказался безработный 29-летний минчанин, ранее судимый за кражи и хранение психотропных веществ.По словам фигуранта, на предложение подзаработать он откликнулся в одном из мессенджеров. Приехал по указанному адресу, забрал деньги, которые потом должен был перевести нанимателю, но решил не выполнять договоренности, а оставить валюту себе.По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество.