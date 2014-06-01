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      • Военком назвал мотивы распространителей фейков о белорусских Вооруженных Силах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:23
      (голосов: 0)
      Фейки о Вооруженных Силах распространяются, чтобы очернить Беларусь за ее пределами и вызвать возмущение непосредственно у населения. Такое мнение высказал военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин.

      "10 лет мы проводили совместные учения с РФ. Но в последние 2 года это было поводом, чтобы взволновать людей у нас и показать в невыгодном свете Беларусь и ее Вооруженные Силы. Даже несмотря на мощнейшее информационное сопровождение данных мероприятий. Когда я говорил с оппонентами, то спрашивал у них: если бы Беларусь собиралась на кого-то нападать, мы пригласили бы больше 20 военных атташе?

      Наши оппоненты будут хвататься за любой повод и интерпретировать информацию для достижения своих интересов. Их интересы мы прекрасно понимаем: очернить Беларусь за ее пределами и вызвать возмущение непосредственно у нашего населения. Если говорить кратко и лаконично, то это 2 главных мотива", - добавил военком.
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