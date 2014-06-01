Военком назвал мотивы распространителей фейков о белорусских Вооруженных Силах

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, чтобы очернить Беларусь за ее пределами и вызвать возмущение непосредственно у населения. Такое мнение высказал военныйВитебской области полковник Руслан Шкодин."10 лет мы проводили совместные учения с РФ. Но в последние 2 года это было поводом, чтобы взволновать людей у нас и показать в невыгодном свете Беларусь и ее Вооруженные Силы. Даже несмотря на мощнейшее информационное сопровождение данных мероприятий. Когда я говорил с оппонентами, то спрашивал у них: если бы Беларусь собиралась на кого-то нападать, мы пригласили бы больше 20 военных атташе?Наши оппоненты будут хвататься за любой повод и интерпретировать информацию для достижения своих интересов. Их интересы мы прекрасно понимаем: очернить Беларусь за ее пределами и вызвать возмущение непосредственно у нашего населения. Если говорить кратко и лаконично, то это 2 главных мотива", - добавил военком.