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      • Лукашенко подписал поправки в закон о гражданстве

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:19
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко сегодня, 5 января, подписал закон об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь".

      Поправки предусматривают, в частности, уточнение круга лиц, приобретших гражданство страны по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Беларуси, и обязанность гражданина Республики уведомить компетентные органы о наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве.

      Кроме того, в документе предусмотрена возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам страны, если такое лицо находится за ее пределами.

      Подписанный главой государства закон направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности.
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