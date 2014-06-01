Лукашенко подписал поправки в закон о гражданстве

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александрсегодня,5 января, подписалРеспублики Беларусь".Поправки предусматривают, в частности, уточнение круга лиц, приобретших гражданство страны по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Беларуси, и обязанность гражданина Республики уведомить компетентные органы о наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве.Кроме того, в документе предусмотрена возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам страны, если такое лицо находится за ее пределами.Подписанный главой государства закон направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности.