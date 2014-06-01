Таможенники начали выполнять отдельные функции пограничного контроля еще в трех пунктах пропуска

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начали выполнятьеще в трех пунктах пропуска Беларуси.В частности, некоторые обязанности погранслужбы таможенники начали выполнять в железнодорожном пункте "Брест" и двух автодорожных - "Урбаны" и "Брузги" (сейчас движение не осуществляется в связи с закрытием сопредельного пункта пропуска).Отметим, в общей сложности должностные лица таможенных органов уже выполняют отдельные функции пограничного контроля в 15 пунктах пропуска. До конца 2023 года такие функции будут переданы сотрудникам таможен еще в 5 пунктах.