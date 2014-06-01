  • » » Лукашенко: негативные тенденции по экспорту удалось преодолеть, но успокаиваться нельзя

      • Лукашенко: негативные тенденции по экспорту удалось преодолеть, но успокаиваться нельзя

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 19:56
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      В 2022 году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту, однако, это не повод расслабляться. Такое заявление сегодня, 5 января, сделал Александр Лукашенко в ходе совещания по экспорту белорусских товаров.

      "Мы собрались, чтобы обсудить вопросы экспорта белорусской продукции. В минувшем году мы смогли преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Разумеется, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, как принято говорить, и поштучно увеличивали экспорт.

      Поштучно - это значит, что тракторов, автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы поштучно и по тоннам не вышли на предполагаемый уровень, - свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам нужно думать, как наращивать экспорт. Экспорт - это валюта, без которой страна и экономика жить не могут, тем более что Беларусь имеет экспортно ориентированную экономику. Половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить". - пояснил Президент.
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