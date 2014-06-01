Минобороны Беларуси назвало цель усиления группировки Минска и Москвы

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направлено на укрепление обороноспособности Союзного государства, а не против третьих стран, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества. Такое заявление сегодня, 5 января, сделал помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Беларуси."В рамках усиления региональной группировки войск в РБ прибывают подразделения и ВВСТ (вооружение, военная и спецтехника) российской части группировки войск. Далее для проведения совместных учений будет увеличен воздушный компонент.Цель усиления группировки - укрепление обороноспособности Союзного государства. Мероприятия не направлены против третьих стран", - пояснил Валерий Ревенко.До этого оборонное ведомство республики сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и РФ. В страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России.В министерстве добавили, что с прибывающими подразделениями на полигонах республики спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.