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      • Минобороны Беларуси назвало цель усиления группировки Минска и Москвы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:52
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      Усиление региональной белорусско-российской группировки войск направлено на укрепление обороноспособности Союзного государства, а не против третьих стран, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества. Такое заявление сегодня, 5 января, сделал помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Беларуси.

      "В рамках усиления региональной группировки войск в РБ прибывают подразделения и ВВСТ (вооружение, военная и спецтехника) российской части группировки войск. Далее для проведения совместных учений будет увеличен воздушный компонент.

      Цель усиления группировки - укрепление обороноспособности Союзного государства. Мероприятия не направлены против третьих стран", -  пояснил Валерий Ревенко.

      До этого оборонное ведомство республики сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и РФ. В страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России.

      В министерстве добавили, что с прибывающими подразделениями на полигонах республики спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.
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