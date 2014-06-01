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      • Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:01
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      Сегодня, 4 января, Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам.

      "Ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики, от 25 ноября 2011 года и Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года, подписанные в Москве 11 мая 2022 года", - сказано в указе, который уже выложен на Национальном правовом Интернет - портале.

      Ранее ратификацию протокола поддержали обе палаты парламента республики.
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