Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ

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Сегодня, 4 января, Александрпротокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ о порядке формирования(тарифов) при поставке природногов Беларусь и его транспортировке по газопроводам."Ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики, от 25 ноября 2011 года и Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года, подписанные в Москве 11 мая 2022 года", - сказано в указе, который уже выложен на Национальном правовом Интернет - портале.Ранее ратификацию протокола поддержали обе палаты парламента республики.