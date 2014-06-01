Минсельхозпрод изменил минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия изменило предельныена отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление уже выложено на Национальном правовом интернет-портале.Стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: РФ, Азербайджан, страны ЕАЭС (кроме РФ), а также страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана), страны вне СНГ (кроме Грузии).Согласно документу свежие или охлажденные туши и полутуши молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать в РФ, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле 4,4 доллара за кг, а от взрослого КРС - дешевле на 4,2 доллара за кг. В остальные государства стоимость экспорта будет не ниже 4,35 долларов и 3,9 долларов за кг.В документ также попали такие позиции, как молоко и сливки, сливочное масло и сыры.Постановление вступило в силу с 1 января 2023 года.