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      • Минсельхозпрод изменил минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 18:14
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      Министерство сельского хозяйства и продовольствия изменило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление уже выложено на Национальном правовом интернет-портале.

      Стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: РФ, Азербайджан, страны ЕАЭС (кроме РФ), а также страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана), страны вне СНГ (кроме Грузии).

      Согласно документу свежие или охлажденные туши и полутуши молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать в РФ, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле 4,4 доллара за кг, а от взрослого КРС - дешевле на 4,2 доллара за кг. В остальные государства стоимость экспорта будет не ниже 4,35 долларов и 3,9 долларов за кг.

      В документ также попали такие позиции, как молоко и сливки, сливочное масло и сыры.

      Постановление вступило в силу с 1 января 2023 года.
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