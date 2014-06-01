Более 1700 человек в новогоднюю ночь обратились за помощью к спасателям

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обратились за. Об этом сообщил замначальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС."В период проведения новогодних мероприятий для обеспечения безопасности были задействованы 467 работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и 45 единиц техники. Там, где наши работники обеспечивали безопасность, все прошло в штатном режиме. В новогоднюю ночь по линиям 101 и 112 поступили 1705 сообщений. Из них 151 - о возникновении пожаров или мелких возгораний. 1042 сообщения поступило на единую диспетчерскую службу о нарушении условий жизнедеятельности. 512 сообщений носили консультативный характер.Всего в новогоднюю ночь было зарегистрировано 11 пожаров, при которых никто не погиб.В органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям поступило 5 сообщений о травмировании пиротехникой. Кроме того, в ночь с 1 на 2 января в Солигорске пострадала девочка 2013 года рождения. К сожалению, накануне Нового года имел место 1 трагический случай - 2 подростка 2007 и 2005 годов рождения провалились под лед в Минске, их спасли, но 1 из них погиб в больнице", - сообщил Алексей Иоффе.