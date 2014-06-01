Более 860 человек за 3 дня обратились за медпомощью с гололедными и холодовыми травмами.

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обратились за медпомощьюПо словам главы отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава, в организациях здравоохранения чрезвычайных ситуаций не возникало."Вместе с тем, из-за меняющихся погодных условий отмечались случаи обморожения и травмирования на льду. Если брать гололедные травмы, то 31 декабря 284 человека обратились с ними в учреждения здравоохранения. 3 человека обратились с холодовыми травмами. 1 января 292 человека травмировались на льду, еще 3 получили обморожение. На следующий день за медицинской помощью еще 280 человек обратились с гололедными травмами и 4 - с холодовыми.Кроме того, за 2 дня было зарегистрировано 12 пиротехнических травм, с которыми были госпитализированы 4 человека", - сказал Александр Пантюхов.