Могилевчанка год ездила на такси за чужой счет.

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МогилевчанкаК правоохранителям обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что у нее с банковской карты украли примерно 500 рублей. Женщина редко ею пользовалась, поэтому не сразу обнаружила, что кто-то почти на протяжении года снимал с ее карты деньги.Выяснилось, что суммы тратила 18-летняя ранее не судимая девушка. Она купила мобильный телефон потерпевшей, к которому была "привязана" банковская карта. Бывшая владелица забыла ее "отвязать" от проданного устройства. На протяжении года нарушительница ездила на такси за чужой счет, оплачивая поездки мобильным приложением.По данному факту возбудили уголовное дело.