Могилевчанка год ездила на такси за чужой счет.

К правоохранителям обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что у нее с банковской карты украли примерно 500 рублей. Женщина редко ею пользовалась, поэтому не сразу обнаружила, что кто-то почти на протяжении года снимал с ее карты деньги.
Выяснилось, что суммы тратила 18-летняя ранее не судимая девушка. Она купила мобильный телефон потерпевшей, к которому была "привязана" банковская карта. Бывшая владелица забыла ее "отвязать" от проданного устройства. На протяжении года нарушительница ездила на такси за чужой счет, оплачивая поездки мобильным приложением.