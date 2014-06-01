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      • На Полоцкой ГЭС из-за потепления сбрасывают паводковую воду

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:38
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      На Полоцкой ГЭС из-за потепления сбрасывают паводковую воду.

      "Аномальное потепление и интенсивное таяние снега привели к паводку на Западной Двине. Для пропуска избыточных паводковых вод часть затворов плотины Полоцкой ГЭС была приоткрыта. Сейчас расход воды через ГЭС варьируется от 700 до 800 куб.м в секунду при многолетнем среднем расходе 292 куб.м в секунду.

      Принятые меры позволят минимизировать риски подтопления в верховьях ГЭС", - пояснили в Министерстве энергетики.

      К концу недели синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минусовых значений. С изменением температурного режима гидрологическая ситуация на реке Западная Двина должна стабилизироваться.
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