На Полоцкой ГЭС из-за потепления сбрасывают паводковую воду.

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На Полоцкой ГЭС из-за"Аномальное потепление и интенсивное таяние снега привели к паводку на Западной Двине. Для пропуска избыточных паводковых вод часть затворов плотиныбыла приоткрыта. Сейчас расход воды через ГЭС варьируется от 700 до 800 куб.м в секунду при многолетнем среднем расходе 292 куб.м в секунду.Принятые меры позволят минимизировать риски подтопления в верховьях ГЭС", - пояснили в Министерстве энергетики.К концу недели синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минусовых значений. С изменением температурного режима гидрологическая ситуация на реке Западная Двина должна стабилизироваться.