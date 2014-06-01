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      • Совбез Беларуси не исключил наращивания совместной группировки войск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 18:36
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      Госсекретарь Совета безопасности Беларуси заявил сегодня, 30 декабря, что развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану, она достаточна и адекватна складывающейся обстановке.

      "На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые "горячие головы", - сказал Александр Вольфович.

      По его словам, внесенные в декабре коррективы в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере "позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке".

      "Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и РФ, юристов. Все остальные вопросы в действующем соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере детально проработаны и в нынешней ситуации не требуют пересмотра или дополнительных корректировок", - добавил госсекретарь.
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