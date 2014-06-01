СБ Беларуси отметил, что новые вызовы укрепляют сотрудничество с Россией

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для Минска и Москвы способствуюти укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран. Такое заявление сегодня, 30 декабря, сделал госсекретарь Совета безопасности республики."Новые вызовы, как это не парадоксально, формируют основу для ускорения взаимовыгодного сотрудничества, реального импортозамещения, укрепления независимости Беларуси и России от деструктивной политики недружественных стран.В отношении РФ Беларусь сохраняет приверженность идее строительства Союзного государства.Продолжается формирование единого оборонного пространства, принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональная группировка войск и единая система ПВО. Осуществляется дальнейшее укрепление экономической интеграции и производственной кооперации, совместное преодоление санкционных барьеров", - сказал Александр Вольфович.