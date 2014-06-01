В Беларуси направили в суд дело Протасевича

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Генеральная прокуратура Беларуси, который находился в посаженном в Минске в мае 2021 года самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс.Кроме того, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против Степана Путило и Яна Рудика.В отношении Путило и Рудика заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Впоследствии избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения", - пояснили в ведомстве.