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      • В Беларуси направили в суд дело Протасевича

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:25
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      Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд дело Романа Протасевича, который находился в посаженном в Минске в мае 2021 года самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс.

      Кроме того, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против Степана Путило и Яна Рудика.

      В отношении Путило и Рудика заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

      "Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Впоследствии избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения", - пояснили в ведомстве.
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