В Беларуси направили в суд дело Протасевича

Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд дело Романа Протасевича, который находился в посаженном в Минске в мае 2021 года самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс.
Кроме того, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против Степана Путило и Яна Рудика.
В отношении Путило и Рудика заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Впоследствии избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения", - пояснили в ведомстве.