На границе Беларуси и Польши нашли тело африканца

Белорусские пограничники нашли тело гражданина Того около границы с Польшей.
"Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши", - сказано в заявлении Госпогранкомитета.
В ведомстве добавили, что с начала года это уже восьмая смерть на границе с Польшей.
"Участившиеся случаи такой депортации, молчание Евросоюза и игнорирование Польшей международного права позволяют прогнозировать дальнейший рост жертв, выброшенных польскими силовиками на холод умирать", - добавили в ГПК.