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      • На границе Беларуси и Польши нашли тело африканца

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:54
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      Белорусские пограничники нашли тело гражданина Того около границы с Польшей.

      "Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши", - сказано в заявлении Госпогранкомитета.

      В ведомстве добавили, что с начала года это уже восьмая смерть на границе с Польшей.

      "Участившиеся случаи такой депортации, молчание Евросоюза и игнорирование Польшей международного права позволяют прогнозировать дальнейший рост жертв, выброшенных польскими силовиками на холод умирать", - добавили в ГПК.
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