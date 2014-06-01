На границе Беларуси и Польши нашли тело африканца

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Белорусскиеоколо границы с Польшей."Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши", - сказано в заявлении Госпогранкомитета.В ведомстве добавили, что с начала года это уже восьмая смерть на границе с Польшей."Участившиеся случаи такой депортации, молчание Евросоюза и игнорирование Польшей международного права позволяют прогнозировать дальнейший рост жертв, выброшенных польскими силовиками на холод умирать", - добавили в ГПК.