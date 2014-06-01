СК Беларуси изъял на экспертизу объекты с места падения украинской ракеты

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Следственный комитет Беларуси производит, которые имеют значения для следственной экспертизы."Предварительно установлено, что обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300.Сейчас осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы, подробно фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований", - пояснил официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.Напомним, сегодня утром в Ивановском районе, около села Горбаха на сельскохозяйственном поле нашли обломки ракеты.Ранее Минобороны республики сообщило, что войска ПВО Беларуси поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.