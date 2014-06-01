Лукашенко предложил закрепить в Беларуси новую новогоднюю традицию

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Александрзакрепить в республике– посещение детей, которые воспитываются без родителей, а также одиноких пожилых людей."Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, называется "Наши дети". И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям - в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа - и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками… Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать", - сказал Президент.По его словам, любое государство всегда сильно своими традициями."Если мы говорим - страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции. Исконные, белорусские. У нас этих традиций много", - добавил белорусский лидер.