Парламент Беларуси не исключил принятие закон о запрете пропаганды ЛГБТ

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Парламент Беларуси не исключил. Такое заявление сегодня, 29 декабря, сделала глава Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова."Мнение такое есть, и, может быть, нам надо будет выступить с законодательной инициативой о недопустимости распространения ЛГБТ. Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ.Наверное, придется принимать и нам.И это будет правильно. Нельзя это пропагандировать. У нас есть семейные ценности, традиции, которые мы передаем из поколения в поколение: традиции семьи, православия", - добавила Кочанова.