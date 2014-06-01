Парламент Беларуси не исключил принятие закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Такое заявление сегодня, 29 декабря, сделала глава Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
"Мнение такое есть, и, может быть, нам надо будет выступить с законодательной инициативой о недопустимости распространения ЛГБТ. Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
Наверное, придется принимать и нам.
И это будет правильно. Нельзя это пропагандировать. У нас есть семейные ценности, традиции, которые мы передаем из поколения в поколение: традиции семьи, православия", - добавила Кочанова.