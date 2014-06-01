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      • Парламент Беларуси не исключил принятие закон о запрете пропаганды ЛГБТ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:38
      (голосов: 0)
      Парламент Беларуси не исключил принятие закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Такое заявление сегодня, 29 декабря, сделала глава Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

      "Мнение такое есть, и, может быть, нам надо будет выступить с законодательной инициативой о недопустимости распространения ЛГБТ. Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

      Наверное, придется принимать и нам.

      И это будет правильно. Нельзя это пропагандировать. У нас есть семейные ценности, традиции, которые мы передаем из поколения в поколение: традиции семьи, православия", - добавила Кочанова.
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