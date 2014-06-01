На территории Беларуси упала украинская ракета

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комплекса С-300.Инцидент случился сегоднч, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00.О происшествии сразу же проинформировали Александра Лукашенко.По поручению Президента группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны страны выясняет причины произошедшего.На данный момент рассматриваются 2 основные версии: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.