На территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300.
Инцидент случился сегоднч, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00.
О происшествии сразу же проинформировали Александра Лукашенко.
По поручению Президента группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны страны выясняет причины произошедшего.
На данный момент рассматриваются 2 основные версии: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.