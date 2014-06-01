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      • Брестчанин угнал машину своего знакомого

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:51
      (голосов: 0)
      Брестчанин угнал машину своего знакомого.

      К правоохранителям Московского РУВД обратился 47-летний мужчина: у него угнали автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома.

      По словам пострадавшего, накануне его гостем был 26-летний приятель, с которым они вместе распивали спиртные напитки.

      После того как застолье завершилось, владелец машины попрощался со знакомым и ушел отдыхать. Тем временем гость забрал ключ от авто, которым позже и воспользовался.

      Изначально угонщик хотел доехать на иномарке друга до своего дома, но во дворе въехал в сугроб. Нетрезвому злоумышленнику не удалось самостоятельно вытолкнуть машину, потому он закрыл ее и пошел пешком.

      На следующий день угонщик снова был в гостях у 47-летнего знакомого и застал того за поиском ключей от автомобиля. Приятель предложил свою помощь и неожиданно "нашел" связку за холодильником.

      Спустившись во двор и не обнаружив там свою машину, пострадавший обратился в милицию.
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