Брестчанин угнал машину своего знакомого.

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БрестчанинК правоохранителям Московского РУВД обратился 47-летний мужчина: у него угнали автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома.По словам пострадавшего, накануне его гостем был 26-летний приятель, с которым они вместе распивали спиртные напитки.После того как застолье завершилось, владелец машины попрощался со знакомым и ушел отдыхать. Тем временем гость забрал ключ от авто, которым позже и воспользовался.Изначально угонщик хотел доехать на иномарке друга до своего дома, но во дворе въехал в сугроб. Нетрезвому злоумышленнику не удалось самостоятельно вытолкнуть машину, потому он закрыл ее и пошел пешком.На следующий день угонщик снова был в гостях у 47-летнего знакомого и застал того за поиском ключей от автомобиля. Приятель предложил свою помощь и неожиданно "нашел" связку за холодильником.Спустившись во двор и не обнаружив там свою машину, пострадавший обратился в милицию.