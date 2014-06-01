Минэнерго назвало фейковой информацию об облучении персонала на БелАЭС

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация об. Об этом заявили в Министерстве энергетики."На станции действуют многоуровневые системы автоматической защиты, которые обеспечивают безопасную работу персонала. Принятые меры исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм.Во время работ по планово-предупредительному ремонту, частичной перегрузке свежего ядерного топлива на первом энергоблоке станции были соблюдены международные нормы и требования, установленные надзорными органами. Сами технологические работы производились в штатном режиме.Информация об облучении работников на БелАЭС не соответствует действительности. Достоверные и объективные данные о ходе работ на станции публикуются на ее сайте", - пояснили в ведомстве.