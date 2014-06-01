  • » » Минэнерго назвало фейковой информацию об облучении персонала на БелАЭС

      • Минэнерго назвало фейковой информацию об облучении персонала на БелАЭС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:46
      (голосов: 0)
      Опубликованная в некоторых Telegram-каналах информация об облучении персонала на Белорусской АЭС является фейковой. Об этом заявили в Министерстве энергетики.

      "На станции действуют многоуровневые системы автоматической защиты, которые обеспечивают безопасную работу персонала. Принятые меры исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм.

      Во время работ по планово-предупредительному ремонту, частичной перегрузке свежего ядерного топлива на первом энергоблоке станции были соблюдены международные нормы и требования, установленные надзорными органами. Сами технологические работы производились в штатном режиме.

      Информация об облучении работников на БелАЭС не соответствует действительности. Достоверные и объективные данные о ходе работ на станции публикуются на ее сайте", - пояснили в ведомстве.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь