Беларусь открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной

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Беларусь ввела в стройна"Модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" открыли 28 декабря в Добрушском районе (гомельская область). В торжественном мероприятии приняли участие председатель Государственного пограничного комитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко", - сказано в заявлении Государственного Пограничного Комитета республики.Подразделение расположено в одноименном населенном пункте Добрушского района и охраняет примерно 15 километров сухопутной границы с Украиной.На участке ответственности пограничной заставы у стыка границ Беларуси, РФ и Украины расположен международный автодорожный пункт пропуска Веселовка. Участок госграницы оборудован рубежом охраны, волоконно-оптической системой "Ворон", многими другими техническими средствами охраны границы и элементами пограничной инфраструктуры.Помимо этого, подразделение оснащено современной автомобильной техникой, приборами наблюдения и ночного видения, тепловизорами, современными средствами связи.По данным комитета, за последние 3 года на участке ответственности подразделения границы было задержано свыше 20 нарушителей законодательства Беларуси.