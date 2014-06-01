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      • Беларусь открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 22:01
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      Беларусь ввела в строй модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" на границе с Украиной.

      "Модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" открыли 28 декабря в Добрушском районе (гомельская область). В торжественном мероприятии приняли участие председатель Государственного пограничного комитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко", - сказано в заявлении Государственного Пограничного  Комитета республики.

      Подразделение расположено в одноименном населенном пункте Добрушского района и охраняет примерно 15 километров сухопутной границы с Украиной.

      На участке ответственности пограничной заставы у стыка границ Беларуси, РФ и Украины расположен международный автодорожный пункт пропуска Веселовка. Участок госграницы оборудован рубежом охраны, волоконно-оптической системой "Ворон", многими другими техническими средствами охраны границы и элементами пограничной инфраструктуры.

      Помимо этого, подразделение оснащено современной автомобильной техникой, приборами наблюдения и ночного видения, тепловизорами, современными средствами связи.

      По данным комитета, за последние 3 года на участке ответственности подразделения границы было задержано свыше 20 нарушителей законодательства Беларуси.
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