Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александрзаявил сегодня, 28 декабря, что нынешнее время"Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране, как бы пафосно порой это ни звучало. Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины.В истории Беларуси было много переломных событий - и драматичных, и судьбоносных. В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало", - сказал Президент на Новогоднем бале для молодежи, который проходит во Дворце Независимости.В этом году участниками традиционного новогоднего бала во Дворце Независимости стали 320 юношей и девушек из разных регионов республики.