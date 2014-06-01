Курьера телефонных мошенников задержали в Бресте

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Брестские милиционерыПравоохранители смогли оперативно установить его личность. Им оказался 22-летний брестчанин. По указанному телефонными аферистами адресу он явился к 86-летней пенсионерке и забрал у нее 18 000 долларов.Сумма предназначалась для якобы непривлечения к ответственности ее невестки, которая попала в вымышленное ДТП.Парня поймали в момент перевода денег, часть средств удалось вернуть. По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество.Сейчас проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.