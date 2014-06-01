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      • Курьера телефонных мошенников задержали в Бресте

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:46
      (голосов: 0)
      Брестские милиционеры задержали курьера телефонных мошенников.

      Правоохранители смогли оперативно установить его личность. Им оказался 22-летний брестчанин. По указанному телефонными аферистами адресу он явился к 86-летней пенсионерке и забрал у нее 18 000 долларов.

      Сумма предназначалась для якобы непривлечения к ответственности ее невестки, которая попала в вымышленное ДТП.

      Парня поймали в момент перевода денег, часть средств удалось вернуть. По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество.

      Сейчас проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.
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