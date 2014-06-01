Новый отряд спецназа "Рысь" создан в Беларуси

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создан в Беларуси. Как пояснили в МЧС республики, его презентация состоялась в войсковой части 5529.Предложение по изменению в структуре внутренних войск и созданию исходя из современных реалий нового формирования в составе в/ч 3214 было внесено заместителем министра Николаем Карпенковым, поддержано главой ведомства и утверждено Президентом.Основные задачи нового отряда - борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами. Быстрота и мобильность, самая современная экипировка и вооружение, высочайший уровень профессиональной подготовки - отличительные черты отряда."Идею формирования этого отряда подсказало время и обстановка вокруг Беларуси. Анализируя январские события в Казахстане, опыт проведения спецоперации в Украине, а также события в нашей стране в 2020 году, мы решили увеличить боевые возможности Министерства внутренних дел за счет создания в Минске и в последующем во всех областных центрах отрядов спецназа. В случае попытки экстремистских формирований воздействовать на действующую власть силовым путем сотрудникам "Рыси" предстоит выполнять боевые задачи вместе с коллегами из СПБТ "Алмаз", СОБРа и ОМОНа", - пояснил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.