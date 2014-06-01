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      • Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга и сравнил его с Минском

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 17:01
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко восхитился потрясающей чистотой зимнего Санкт-Петербурга, пошутив, что ему стало даже обидно.

      "Спасибо за музей (встреча президентов Беларуси и РФ проходила в Русском музее). Вы очень правильно сказали: Год русского языка – это к месту, подчеркнет значимость. И за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стало – приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы "подтянулись".

      Даже не чувствуется, что здесь зима – настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума… Ну, я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге... Без Вашей помощи, разумеется, тут трудно было, но все-таки молодцы и местные (власти). Поэтому есть чему поучиться", - сказал белорусский лидер в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

      Напомним, главы стран СНГ собрались на двухдневный саммит в Санкт-Петербурге, чтобы подвести итоги текущего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
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