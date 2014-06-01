Белоруска Марина Зуева завоевала золото чемпионата России по конькобежному спорту

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В Ледовом дворце "Кузбасс" в Кемерове стартовал чемпионат РФ по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.В соревнованиях участвуют 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов России, а также конькобежцы из Беларуси.В первый день чемпионата были разыграны 4 комплекта наград. Лидер нашей женской команды Маринана дистанции 3000 м, показав время 4 мин. 13,45 секунд. Всего на 0,14 секунд.опередила четырехкратную медалистку чемпионатов мира из РФ Евгению Лаленкову.Еще одна наша спортсменка Анна Доморацкая с результатом 38,91 секунд. выиграла бронзу на дистанции 500 м.Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится в четверг, 29 декабря.