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      • Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:58
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      Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы.

      Как пояснили в Государственном таможенном комитете республики, на границе отмечается еще большее скопление транспорта, что обусловлено в дополнение к намеренным действиям стран ЕС по сдерживанию потоков его традиционным увеличением в предновогодние дни.

      "При этом возросло не только количество следующих через границу легковых авто и автобусов, но и перемещаемых товаров, которые граждане спешат купить на распродажах. Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы", - пояснили в ведомстве.

      Белорусские таможенники оформляют весь транспорт, который следует с сопредельной стороны. В частности, в пункте пропуска "Брест" инспекторы в среднем на въезд оформляют до 800 машин в сутки. Время ожидания в зеленом коридоре не превышает 30 минут, в красном - не более 1,5 часа.

      "Что касается выезда из Беларуси, страны Европейского союза по-прежнему не выполняют нормы. В этом пункте пропуска выезда в Польшу сейчас ожидает примерно 200 легковых авто. На протяжении нескольких месяцев польские контролирующие органы никак не реагируют на существующую проблему", - добавили в ГТК.
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