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      • Товаровед ломбарда в Пинске заменяла золотые украшения бижутерией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:57
      (голосов: 0)
      В Пинске товаровед ломбарда заменяла золотые украшения бижутерией и похищала деньги.

      К правоохранителям обратился руководитель одного из ломбардов города и заявил о недостаче ювелирных изделий и денег.

      Пропажа вскрылась во время внеплановой инвентаризации. Как выяснилось, хищение - дело рук 34-летней сотрудницы ломбарда, где женщина работала товароведом.

      Она заменяла ювелирные изделия (в основном золотые цепочки, сережки) или оформляла фиктивные документы о сдаче изделий из драгоценных металлов, помещала вместо них бижутерию и похищала деньги из кассы.

      В общей сложности был причинен ущерб, превышающих 10-кратный размер базовой величины.

      По словам нарушительницы, она надеялась на невнимательность руководства. Похищенные деньги она тратила на оплату коммунальных услуг, покупку одежды и на другие личные нужды.

      По данному факту возбудили уголовное дело.
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