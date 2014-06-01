Товаровед ломбарда в Пинске заменяла золотые украшения бижутерией

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В Пинскеи похищала деньги.К правоохранителям обратился руководитель одного из ломбардов города и заявил о недостаче ювелирных изделий и денег.Пропажа вскрылась во время внеплановой инвентаризации. Как выяснилось, хищение - дело рук 34-летней сотрудницы ломбарда, где женщина работала товароведом.Она заменяла ювелирные изделия (в основном золотые цепочки, сережки) или оформляла фиктивные документы о сдаче изделий из драгоценных металлов, помещала вместо них бижутерию и похищала деньги из кассы.В общей сложности был причинен ущерб, превышающих 10-кратный размер базовой величины.По словам нарушительницы, она надеялась на невнимательность руководства. Похищенные деньги она тратила на оплату коммунальных услуг, покупку одежды и на другие личные нужды.По данному факту возбудили уголовное дело.