Товаровед ломбарда в Пинске заменяла золотые украшения бижутерией

В Пинске товаровед ломбардазаменяла золотые украшения бижутерией и похищала деньги.
К правоохранителям обратился руководитель одного из ломбардов города и заявил о недостаче ювелирных изделий и денег.
Пропажа вскрылась во время внеплановой инвентаризации. Как выяснилось, хищение - дело рук 34-летней сотрудницы ломбарда, где женщина работала товароведом.
Она заменяла ювелирные изделия (в основном золотые цепочки, сережки) или оформляла фиктивные документы о сдаче изделий из драгоценных металлов, помещала вместо них бижутерию и похищала деньги из кассы.
В общей сложности был причинен ущерб, превышающих 10-кратный размер базовой величины.
По словам нарушительницы, она надеялась на невнимательность руководства. Похищенные деньги она тратила на оплату коммунальных услуг, покупку одежды и на другие личные нужды.