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      • ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными в снегопад и гололед

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:56
      (голосов: 0)
      Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными во время снегопада и гололеда.

      Автолюбителям напомнили, что в такую погоду важно выбирать безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений.

      Особую внимательность нужно соблюдать на мостах, путепроводах, на закруглениях, спусках и подъемах, на участках дорог около водоемов. При подъезде к пешеходным переходам надо обязательно снижать скорость.

      В ГАИ добавили, что пешеходам также нужно помнить о своей безопасности. Особую внимательность стоит проявлять, пересекая проезжую часть. Чтобы водители могли заранее заметить пешехода, в темное время суток необходимо обозначать себя фликерами.

      Водителям также рекомендуют учитывать погодные условия, состояние личного транспорта, собственные навыки и опыт вождения.
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