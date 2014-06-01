ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными в снегопад и гололед

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Госавтоинспекция призываетбыть максимальноАвтолюбителям напомнили, что в такую погоду важно выбирать безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений.Особую внимательность нужно соблюдать на мостах, путепроводах, на закруглениях, спусках и подъемах, на участках дорог около водоемов. При подъезде к пешеходным переходам надо обязательно снижать скорость.добавили, что пешеходам также нужно помнить о своей безопасности. Особую внимательность стоит проявлять, пересекая проезжую часть. Чтобы водители могли заранее заметить пешехода, в темное время суток необходимо обозначать себя фликерами.Водителям также рекомендуют учитывать погодные условия, состояние личного транспорта, собственные навыки и опыт вождения.