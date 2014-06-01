Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила 1648,2 рублей

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Номинальная начисленнаяв ноябре 2022 года составила. Об этом рассказали в Национальном статистическом комитете.По данным ведомства, самая высокая средняя зарплата в Минске - 2232,8 рублей. В Минской области показатель составил 1644,4 рублей, в Гомельской - 1484,8 рубля, в Гродненской - 1490,9 рублей, в Брестской - 1470,6 рубля, в Витебской - 1392,2 рубля и Могилевской - 1360,4 рублей.Отметим, в октябре средняя зарплата работников составляла 1636,4 рублей.