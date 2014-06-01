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      • Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила 1648,2 рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:53
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      Номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси в ноябре 2022 года составила 1648,2 рублей. Об этом рассказали в Национальном статистическом комитете.

      По данным ведомства, самая высокая средняя зарплата в Минске - 2232,8 рублей. В Минской области показатель составил 1644,4 рублей, в Гомельской - 1484,8 рубля, в Гродненской - 1490,9 рублей, в Брестской - 1470,6 рубля, в Витебской - 1392,2 рубля и Могилевской -  1360,4 рублей.

      Отметим, в октябре средняя зарплата работников составляла 1636,4 рублей.
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