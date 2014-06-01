  • » » Суд в Минске заочно приговорил известную белорусскую пловчиху Герасименю к 12 годам

      • Суд в Минске заочно приговорил известную белорусскую пловчиху Герасименю к 12 годам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:22
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      Минский городской суд вынес первый заочный приговор против находящихся вне Беларуси представителей оппозиции: известная белорусская пловчиха, призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира Александра Герасименя и еще один основатель оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин приговорены к 12 годам лишения свободы за призывы к санкциям.

      Согласно приговору, отбывать наказание Герасименя должна в колонии общего режима, Опейкин - усиленного.

      Суд также постановил взыскать нанесённый действиями обвиняемых белорусским спортивным ассоциациям и организациям имущественный ущерб более 600 000 белорусских рублей, и госпошлину в доход государства.

      Арестованное имущество спортсменки оставили под арестом в счет обеспечения компенсации нанесенного ущерба. 

      Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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