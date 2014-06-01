Суд в Минске заочно приговорил известную белорусскую пловчиху Герасименю к 12 годам

Минский городской суд вынес первый заочный приговор против находящихся вне Беларуси представителей оппозиции: известная белорусская пловчиха, призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира Александра Герасименя и еще один основатель оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин приговорены к 12 годам лишения свободы за призывы к санкциям.
Согласно приговору, отбывать наказание Герасименя должна в колонии общего режима, Опейкин - усиленного.
Суд также постановил взыскать нанесённый действиями обвиняемых белорусским спортивным ассоциациям и организациям имущественный ущерб более 600 000 белорусских рублей, и госпошлину в доход государства.
Арестованное имущество спортсменки оставили под арестом в счет обеспечения компенсации нанесенного ущерба.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован и опротестован.