Суд в Минске заочно приговорил известную белорусскую пловчиху Герасименю к 12 годам

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Минский городской суд вынес первый заочный приговор против находящихся вне Беларуси представителей оппозиции:, призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира Александраи еще один основатель оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин приговорены к 12 годам лишения свободы за призывы к санкциям.Согласно приговору, отбывать наказание Герасименя должна в колонии общего режима, Опейкин - усиленного.Суд также постановил взыскать нанесённый действиями обвиняемых белорусским спортивным ассоциациям и организациям имущественный ущерб более 600 000 белорусских рублей, и госпошлину в доход государства.Арестованное имущество спортсменки оставили под арестом в счет обеспечения компенсации нанесенного ущерба.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован и опротестован.