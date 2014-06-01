Беларусь открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

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Сегодня, 26 декабря,"Гдень" модульного типаКак рассказали в Госпогранкомитете республики, торжественное открытие новой пограничной заставы состоялось в селе Гдень, Брагинский район. Участие в мероприятии приняли первый замглавы ведомства генерал-майор Игорь Буткевич, помощник президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, епископ Туровский и Мозырский Леонид, местные власти и военнослужащие Гомельской погрангруппы.Охраняемый заставой участок границы примыкает к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.Граница с Украиной обозначена временными пограничными знаками."Эта застава - пример того, как можно в полевых условиях обеспечить комфортную обстановку для службы и быта личного состава погранслужбы", - добавили в ведомстве.Объекты подразделения находятся в 18 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены системами жизнеобеспечения и автономными источниками питания. В помещениях установлена бытовая техника и мебель, есть баня и душевые кабинки.На территории пограничной заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. Для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.